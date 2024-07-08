Путин разрешил выплачивать семьям по 10 тысяч рублей из остатков маткапитала

Одна из семей рассказала президенту, что у них остались небольшие деньги от материнского капитала, и что им хотелось бы потратить их на сборы ребенка в школу. Владимир Путин такую идею поддержал.
- Нужно организовать работу таким образом, чтобы люди могли использовать эти средства, просто выплатить семьям эти деньги и все, - заявил глава государства.
По его мнению, начать можно с суммы в 10 тысяч рублей. "А потом посмотрим, может и другие шаги сделаем", - добавил Путин.
Он уточнил, что речь идет о той небольшой сумме, которая остается после того, "люди потратили основную часть маткапитала и с которой как будто и сделать ничего нельзя".
Напомним, программа материнского капитала работает в России с 2007 года, тратить его можно на строго определенные цели - прежде всего на улучшение жилищных условий и на образование, в том числе на оплату детских садов. В 2024 году маткапитал составляет 630,4 тыс. рублей на первого ребенка и 833 тыс. рублей на второго ребенка. В апреле этого года глава Минтруда Антон Котяков заявил, что на лицевых счетах получателей часто остаются незначительные суммы, которые по закону нельзя никуда потратить.