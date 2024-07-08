Путин разрешил выплачивать семьям по 10 тысяч рублей из остатков маткапитала

Напомним, программа материнского капитала работает в России с 2007 года, тратить его можно на строго определенные цели - прежде всего на улучшение жилищных условий и на образование, в том числе на оплату детских садов. В 2024 году маткапитал составляет 630,4 тыс. рублей на первого ребенка и 833 тыс. рублей на второго ребенка. В апреле этого года глава Минтруда Антон Котяков заявил, что на лицевых счетах получателей часто остаются незначительные суммы, которые по закону нельзя никуда потратить.