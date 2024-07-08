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Путин разрешил выплачивать семьям по 10 тысяч рублей из остатков маткапитала

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею, чтобы остатки материнского капитала выдавать российским семьям на руки. Такое заявление президент сделал на встрече с семьями - финалистами Всероссийского конкурса "Это у нас семейное".
Источник: Российская газета

Одна из семей рассказала президенту, что у них остались небольшие деньги от материнского капитала, и что им хотелось бы потратить их на сборы ребенка в школу. Владимир Путин такую идею поддержал.

- Нужно организовать работу таким образом, чтобы люди могли использовать эти средства, просто выплатить семьям эти деньги и все, - заявил глава государства.

По его мнению, начать можно с суммы в 10 тысяч рублей. "А потом посмотрим, может и другие шаги сделаем", - добавил Путин.

Он уточнил, что речь идет о той небольшой сумме, которая остается после того, "люди потратили основную часть маткапитала и с которой как будто и сделать ничего нельзя".

Напомним, программа материнского капитала работает в России с 2007 года, тратить его можно на строго определенные цели - прежде всего на улучшение жилищных условий и на образование, в том числе на оплату детских садов. В 2024 году маткапитал составляет 630,4 тыс. рублей на первого ребенка и 833 тыс. рублей на второго ребенка. В апреле этого года глава Минтруда Антон Котяков заявил, что на лицевых счетах получателей часто остаются незначительные суммы, которые по закону нельзя никуда потратить.