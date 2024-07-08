Общественник Малькевич раскритиковал антипиар-кампанию против сенатора Брыксина

Нередко для создания поддельных инфоповодов не требуется практически ничего, ведь достаточно придумать тему погорячее и поскандальнее, подобрать хлесткий заголовок — и дело в шляпе. Их авторы заранее снимают с себя ответственность за достоверность публикаций, зная, что читатель вряд ли сможет, да и не захочет проверять, насколько информация соответствует действительности. При этом даже крупные и солидные СМИ не могут удержаться от публикации самых нелепых и несуразных домыслов, если потенциально их будут активно читать — и, что особенно возмутительно, тоже не утруждают себя элементарной проверкой источников и фактов.