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Из-за жары в Крыму произошли массовые отключения электричества

Из-за жары отключилось электричество в семи городах и районах Крыма.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 8 июля, в связи с жарой в семи муниципалитетах зафиксировали отключения электроэнергии. Об этом «Крым 24» сообщил врио министра топлива и энергетики РК Владимир Воронкин.

По его словам, обесточилась часть населенных пунктов Евпатории, а также Сакского, Симферопольского, Красногвардейского и Бахчисарайского районов. Кроме того, аналогичная ситуация произошла и в некоторых селах Ялты, а также Алушты.

«По состоянию на 14:00 оперативная обстановка по аварийным отключениям на сетях ГУП РК “Крымэнерго” отключено 9 участков по линии 6−10 кВ в семи РЭСах», — отметил чиновник.

По его словам, ведутся аварийно-восстановительные работы. Их планируют завершить до 16.00.

ЖКХ