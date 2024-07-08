Из-за жары в Крыму произошли массовые отключения электричества

В понедельник, 8 июля, в связи с жарой в семи муниципалитетах зафиксировали отключения электроэнергии. Об этом «Крым 24» сообщил врио министра топлива и энергетики РК Владимир Воронкин.
По его словам, обесточилась часть населенных пунктов Евпатории, а также Сакского, Симферопольского, Красногвардейского и Бахчисарайского районов. Кроме того, аналогичная ситуация произошла и в некоторых селах Ялты, а также Алушты.
«По состоянию на 14:00 оперативная обстановка по аварийным отключениям на сетях ГУП РК “Крымэнерго” отключено 9 участков по линии 6−10 кВ в семи РЭСах», — отметил чиновник.
По его словам, ведутся аварийно-восстановительные работы. Их планируют завершить до 16.00.