В Ростове из-за жары ввели веерные отключения электричества

В Ростове из-за жары ввели график веерных отключений электричества. Об этом в своём ТГ-канале сообщил градоначальник Алексей Логвиненко.
Он отметил, что из-за повышенной нагрузки на систему электроснабжения Таганрога там уже случилась авария на высоковольтных сетях. Чтобы предотвратить подобный исход событий в донской столице, введён график временного отключения электроэнергии.
Частично обесточены потребители во всех районах города. Однако энергетики и коммунальные службы города делают всё возможное, чтобы свет как можно быстрее вернулся в дома ростовчан.
Алексей Логвиненко пояснил, что понимает всю сложность ситуации в сложившихся погодных условиях. Он добавил, что график вводится на период от 1,5 до 4 часов. Режим обязаны выполнять все сетевые организации.