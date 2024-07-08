Полис ОСАГО исключат из обязательных документов при регистрации авто

Полис ОСАГО убрали из перечня документов, предъявление которых обязательно для совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца.
Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.
Кроме того, в закон об ОСАГО и в закон о безопасности дорожного движения вносятся изменения, исключающие обязанность получать страховку до совершения регистрационных действий.
Также теперь владелец может подать заявление в ГИБДД о снятии авто с учета, если машина находится в розыске после кражи или угона.
Помимо этого, при продаже автомобиля владелец сможет сразу снимать его с учета, а не через десять дней после обращения в ведомство.