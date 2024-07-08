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Полис ОСАГО исключат из обязательных документов при регистрации авто

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон, исключающий полис ОСАГО из перечня обязательных документов для регистрации транспортного средства, соответствующий документ разместили на портале официального опубликования правовых актов.

Источник: © РИА Новости

Полис ОСАГО убрали из перечня документов, предъявление которых обязательно для совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца.

Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Кроме того, в закон об ОСАГО и в закон о безопасности дорожного движения вносятся изменения, исключающие обязанность получать страховку до совершения регистрационных действий.

Также теперь владелец может подать заявление в ГИБДД о снятии авто с учета, если машина находится в розыске после кражи или угона.

Помимо этого, при продаже автомобиля владелец сможет сразу снимать его с учета, а не через десять дней после обращения в ведомство.

закон