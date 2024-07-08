В США появились вендинговые автоматы по продаже патронов

Сообщается, что такие торговые аппараты в ближайшее время появятся на территории четырех американских штатов, в том числе в Техасе, Оклахоме и Луизиане. Как заявили в компании-производителе, они получили более 200 запросов на поставку подобных систем из 9 штатов. И это число растет с каждым днем. Пользователи в интернете уже выразили озабоченность относительно упрощения доступа к покупке оружия и патронов.