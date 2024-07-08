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Анна Калинская снялась с матча против Рыбакиной и вылетела с Уимблдона

Источник: Российская газета

Российская теннисистка Анна Калинская отказалась продолжить встречу четвертого круга Уимблдона с Еленой Рыбакиной (Казахстан) из-за травмы.

Калинская не смогла дальше бороться во втором сете. К тому моменту счет был 6:3, 3:0 в пользу ее соперницы.

Анна еще в первой партии обратилась к помощи медиков из-за болей в шее. При этом в первом сете россиянка вела 3:1. Спортсменки провели на корте 51 минуту.

В четвертьфинале Рыбакина сыграет с победительницей пары Элина Свитолина (Украина) - Синьюй Ван (Китай).