Анна Калинская снялась с матча против Рыбакиной и вылетела с Уимблдона

Российская теннисистка Анна Калинская отказалась продолжить встречу четвертого круга Уимблдона с Еленой Рыбакиной (Казахстан) из-за травмы.
Калинская не смогла дальше бороться во втором сете. К тому моменту счет был 6:3, 3:0 в пользу ее соперницы.
Анна еще в первой партии обратилась к помощи медиков из-за болей в шее. При этом в первом сете россиянка вела 3:1. Спортсменки провели на корте 51 минуту.
В четвертьфинале Рыбакина сыграет с победительницей пары Элина Свитолина (Украина) - Синьюй Ван (Китай).