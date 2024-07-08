RS: В будущем политику НАТО могут расценивать как безумную

Эксперт обратил внимание, что НАТО любит позиционировать себя как "самый успешный альянс в истории", но не потому, что он предотвратил войну, в потому, что просуществовал гораздо дольше, чем большинство других альянсов. Этот пропагандистский нарратив скрывает, что НАТО во время холодной войны избегала реальной войны, отмечает Ливен. "Единственная наземная война, в которой когда-либо участвовала НАТО, была в Афганистане и закончилась катастрофическим провалом", - подчеркнул автор статьи.