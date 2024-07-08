Следующие поколения будут оценивать сегодняшнюю политику НАТО и стран Запада как мы европейские элиты до 1914 года. Они проводили политику, которая казалась им рациональной, но в ретроспективе выглядит совершенно безумной. Такую позицию высказал директор программы "Евразия" американского Института Куинси Анатоль Ливен в статье, опубликованной изданием Responsible Statecraft, в которой он в преддверии саммита НАТО рассуждает о Североатлантическом альянсе.
Эксперт обратил внимание, что НАТО любит позиционировать себя как "самый успешный альянс в истории", но не потому, что он предотвратил войну, в потому, что просуществовал гораздо дольше, чем большинство других альянсов. Этот пропагандистский нарратив скрывает, что НАТО во время холодной войны избегала реальной войны, отмечает Ливен. "Единственная наземная война, в которой когда-либо участвовала НАТО, была в Афганистане и закончилась катастрофическим провалом", - подчеркнул автор статьи.
По его словам, за 75 лет существования НАТО было три этапа. Первый - с 1949 по 1989, когда Восток и Запад действовали осторожно, чтобы не спровоцировать прямой конфликт. Этот этап завершился с распадом Советского Союза, что Запад рассматривает как свой триумф.
На втором этапе НАТО утратила осторожность, произошло расширение альянса, несмотря на предупреждение крупных экспертов. Враждебность к России новых членов сказалась на всем военном блоке. Конечно, был создан Совет Россия-НАТО, чтобы развивать сотрудничество, что "на практике этот институт оказался почти полностью бессмысленным", указывает Ливен.
Обещание членства в НАТО Украине и Грузии стало моментом, когда Европа подчинилась США, что привело к обострению отношений между Западом и Россией.
В настоящее время НАТО переживает третий этап. Блок оказался в ситуации, которую старался избегать на протяжении первого этапа. Из-за недальновидной политики альянса возник опосредованный конфликт с Россией, причем на территории Европы. Обстоятельства в долгосрочной перспективе благоприятствуют России, отмечает Ливен.
Политику же НАТО автор сравнивает с действиями европейских элит до 1914 года. "Оказавшись в ловушке унаследованной культуры и институтов, они проводили политику, которая казалась им рациональной, но в ретроспективе выглядит совершенно безумной", - отметил Ливен.