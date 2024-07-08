Подросток упал четырёхметровую яму в Туркестане

Сообщение о произошедшем поступило на пульт 112.
«Спасатели с помощью верёвки вытащили подростка из ямы и передали его сотрудникам скорой медицинской помощи. В настоящее время его состояние стабильное».
В Туркестане спасён 16-летний парень, который упал в яму глубиной четыре метра, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Сообщение о произошедшем поступило на пульт 112.
«Спасатели с помощью верёвки вытащили подростка из ямы и передали его сотрудникам скорой медицинской помощи. В настоящее время его состояние стабильное».