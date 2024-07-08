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Подросток упал четырёхметровую яму в Туркестане

В Туркестане спасён 16-летний парень, который упал в яму глубиной четыре метра, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Источник: pro-dachnikov.com

Сообщение о произошедшем поступило на пульт 112.

«Спасатели с помощью верёвки вытащили подростка из ямы и передали его сотрудникам скорой медицинской помощи. В настоящее время его состояние стабильное».

говорится в сообщении.