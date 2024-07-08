Регионы смогут самостоятельно разрабатывать и утверждать схемы движения

Кроме того, законом определяется, что на территориях городских округов, городских поселений, городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, а также на федеральной территории «Сириус» могут выделяться парковки для электромобилей и гибридов — в том числе оборудованные зарядными устройствами.