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Регионы смогут самостоятельно разрабатывать и утверждать схемы движения

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий регионы правом самостоятельно разрабатывать и утверждать схемы дорожного движения. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Источник: © РИА Новости

«Органы местного самоуправления обеспечивают разработку комплексных схем организации дорожного движения для муниципального образования, внесение в них изменений, а также утверждают комплексные схемы организации дорожного движения и внесенные в них изменения», — говорится в тексте закона.

Органы МСУ также наделяются правом устанавливать схемы движения для дорог местного значения и иных автодорог в границах муниципального образования.

Кроме того, законом определяется, что на территориях городских округов, городских поселений, городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, а также на федеральной территории «Сириус» могут выделяться парковки для электромобилей и гибридов — в том числе оборудованные зарядными устройствами.