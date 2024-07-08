Регионы смогут самостоятельно разрабатывать и утверждать схемы движения

«Органы местного самоуправления обеспечивают разработку комплексных схем организации дорожного движения для муниципального образования, внесение в них изменений, а также утверждают комплексные схемы организации дорожного движения и внесенные в них изменения», — говорится в тексте закона.
Органы МСУ также наделяются правом устанавливать схемы движения для дорог местного значения и иных автодорог в границах муниципального образования.
Кроме того, законом определяется, что на территориях городских округов, городских поселений, городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, а также на федеральной территории «Сириус» могут выделяться парковки для электромобилей и гибридов — в том числе оборудованные зарядными устройствами.