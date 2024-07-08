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Новый для России сорняк разрастается в Сочи

В Сочи установили карантинную зону из-за разрастания череды дваждыперистой.

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Источник: Южное межрегиональное управление Россельхознадзора

В Сочи начал разрастаться новый для территории России сорняк — череда дваждыперистая. Из-за этого в Адлерском районе курорта введен карантинный фитосанитарный режим.

«Череда дваждыперистая Bidens bipinnata L. согласно приказу Минсельхоза России от 15.12.2014 № 501 “Об утверждении Перечня карантинных объектов” является карантинным сорным растением, ранее отсутствующим на территории РФ», — сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Очаг сорняка установили на площади одного гектара, а буферная зона охватывает 178 гектаров. Именно на этой территории введен карантинный фитосанитарный режим приказом Южного межрегионального управления Россельхознадзора, а также карантинная фитосанитарная зона.

Ранее мы писали, что в Сочи начало цвести священное Авраамово дерево.

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