Новый для России сорняк разрастается в Сочи

В Сочи начал разрастаться новый для территории России сорняк — череда дваждыперистая. Из-за этого в Адлерском районе курорта введен карантинный фитосанитарный режим.
«Череда дваждыперистая Bidens bipinnata L. согласно приказу Минсельхоза России от 15.12.2014 № 501 “Об утверждении Перечня карантинных объектов” является карантинным сорным растением, ранее отсутствующим на территории РФ», — сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.
Очаг сорняка установили на площади одного гектара, а буферная зона охватывает 178 гектаров. Именно на этой территории введен карантинный фитосанитарный режим приказом Южного межрегионального управления Россельхознадзора, а также карантинная фитосанитарная зона.
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