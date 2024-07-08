Все пляжи Петербурга остались в «черном списке» Роспотребнадзора

Пока в Петербурге стоит хмурая и дождливая погода, но, как обещают синоптики, в середине недели все изменится. Осадки прекратятся, а воздух прогреется до +27 градусов. С возвращением тепла люди вновь ринутся на пляжи. Но вот только там лучше пока просто загорать, ведь вода не безопасна для купания. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления Роспотребнадзора.