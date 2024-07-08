Все пляжи Петербурга остались в «черном списке» Роспотребнадзора

Пока в Петербурге стоит хмурая и дождливая погода, но, как обещают синоптики, в середине недели все изменится. Осадки прекратятся, а воздух прогреется до +27 градусов. С возвращением тепла люди вновь ринутся на пляжи. Но вот только там лучше пока просто загорать, ведь вода не безопасна для купания. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления Роспотребнадзора.
— Согласно результатам мониторинга девяти водных акваторий, качество воды не соответствует требованиям санитарного законодательства на всех 24 пляжах, — говорится в сообщении ведомства.
Так что ни на Суздальских озерах, ни на Финском заливе, ни на других пляжах города купаться лучше не стоит. Специалисты напоминают, что в противном случае можно подхватить острые кишечные и энтеровирусные инфекции, вирусный гепатит А и другие болезни. Заражение происходит при заглатывании воды, которое может произойти случайно во время купания.
Напомним, что на прошлой неделе в «черный список» Роспотребнадзора также вошли все пляжи в городе.