В Челябинске на месяц продлили ограничение движения на улице Энергетиков

Ограничение движения на улице Энергетиков в Челябинске продлили до конца июля. Об этом сообщили в городской администрации.
— Закрытие движения по улице Энергетиков продлено до 20:00 часов 31 июля, — уточнили в мэрии. — Приносим извинения за временные неудобства и просим планировать свои маршруты и поездки с учетом действующих ограничений.
Напомним, движение транспорта закрыто в районе дома № 24. Причина — реконструкция дороги по улице Гранитной.
На время работ автобусы № 5, 22а, 27, 81 объезжают перекрытый участок по Копейскому шоссе. Автобус № 91 следует только до остановки «Улица Энергетиков» (на Машиностроителей в сторону Новороссийской).