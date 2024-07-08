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В Челябинске на месяц продлили ограничение движения на улице Энергетиков

Мэрия Челябинска: Ограничение движения по улице Энергетиков продлено на месяц.

Источник: Комсомольская правда

Ограничение движения на улице Энергетиков в Челябинске продлили до конца июля. Об этом сообщили в городской администрации.

— Закрытие движения по улице Энергетиков продлено до 20:00 часов 31 июля, — уточнили в мэрии. — Приносим извинения за временные неудобства и просим планировать свои маршруты и поездки с учетом действующих ограничений.

Напомним, движение транспорта закрыто в районе дома № 24. Причина — реконструкция дороги по улице Гранитной.

На время работ автобусы № 5, 22а, 27, 81 объезжают перекрытый участок по Копейскому шоссе. Автобус № 91 следует только до остановки «Улица Энергетиков» (на Машиностроителей в сторону Новороссийской).