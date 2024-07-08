Света нет: Что известно о массовых отключениях в Ростовской области

Губернатор Василий Голубев сообщил, что, согласно заключению специалистов, риски перегруза и отказа электрооборудования не снижаются. По этой причине в районах могут вводить режим временных отключений. Чтобы минимизировать отключения в домах, частично ограничена подача электроэнергии на предприятия. Глава региона объяснил, что такие меры не повлияют на работу организаций.