Света нет: Что известно о массовых отключениях в Ростовской области

В Ростове и Ростовской области продолжаются отключения света из-за жары. Жители разных районов второй день жалуются на отсутствие электричества. Власти рассказали о ситуации в городе и регионе, и о том, как ее стабилизируют.
Губернатор Василий Голубев сообщил, что, согласно заключению специалистов, риски перегруза и отказа электрооборудования не снижаются. По этой причине в районах могут вводить режим временных отключений. Чтобы минимизировать отключения в домах, частично ограничена подача электроэнергии на предприятия. Глава региона объяснил, что такие меры не повлияют на работу организаций.
По словам Василия Голубева, самая напряженная обстановка наблюдается в Таганроге и Неклиновском районе.
— Из-за чрезмерной нагрузки здесь все-таки не удалось избежать аварии на линиях электропередачи. Ведутся восстановительные работы сразу на нескольких участках. Энергетики обещают их завершить сегодня к исходу суток.
Глава администрации Таганрога Андрей Фатеев сообщил, что ситуация в энергетическом комплексе города остается напряженной. Решить проблему сложно из-за нагрузок на сети. В результате федеральный оператор электросетей дал указание региональному оператору ввести в Таганроге режим веерного отключения света.
— Точки отключения определяются оператором, исходя из данных о повышении нагрузки на ту или иную трансформаторную подстанцию. Отключения происходят автоматически без дополнительного предупреждения потребителей.
По словам главы администрации Ростова Алексея Логвиненко, чтобы не допустить аварию на электросетях, в городе ввели график временных отключений электричества.
— Частично обесточены потребители во всех районах города. График обычно вводится на период от 1,5 до 4 часов. Энергетики и коммунальные службы города делают всё возможное, чтобы свет как можно быстрее вернулся в дома ростовчан, и напряжение стабилизировалось.