Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Баста Раймс сделал ремикс на хит Кендрика Ламара Not Like Us

Американский рэпер Баста Раймс представил ремикс на Not Like Us — дисс Кендрика Ламара на Дрейка, успевший стать хитом. Артист исполнил фрагмент трека на фестивале Essence Festival в Новом Орлеане.

Источник: Звук

Американский рэпер Баста Раймс представил ремикс на Not Like Us — дисс Кендрика Ламара на Дрейка, успевший стать хитом. Артист исполнил фрагмент трека на фестивале Essence Festival в Новом Орлеане.

Неизвестно, появится ли ремикс на стримингах. Послушать отрывок можно ниже (с 12:25).

На прошлой неделе Кендрик Ламар выпустил клип на Not Like Us. Он полон ответок на диссы Дрейка и отсылок на его лейбл OVO. Сообщалось, что примерно к середине мая доход от прослушиваний и продаж трека составил почти 268 тысяч долларов — это самая крупная сумма среди всего, что заработали оба рэпера на релизах во время своего нашумевшего конфликта.