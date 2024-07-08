Баста Раймс сделал ремикс на хит Кендрика Ламара Not Like Us

На прошлой неделе Кендрик Ламар выпустил клип на Not Like Us. Он полон ответок на диссы Дрейка и отсылок на его лейбл OVO. Сообщалось, что примерно к середине мая доход от прослушиваний и продаж трека составил почти 268 тысяч долларов — это самая крупная сумма среди всего, что заработали оба рэпера на релизах во время своего нашумевшего конфликта.