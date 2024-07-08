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Гроза и сильный ветер нагрянут в Самарскую область 9 июля

В Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за сильного ветра и грозы.

Сейчас в Ричмонде: +33° 5 м/с 56% 759 мм рт. ст. +30°
Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 9 июля, днем в Самарской области будет бушевать сильный ветер, возможна даже гроза. Консультация получена от ФГБУ «Приволжское УГМС».

— Объявлен желтый уровень опасности. Местами в регионе ожидаются гроза и усиление северного ветра, порывы которого достигнут 15−18 м/с, — сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Чтобы избежать несчастных случаев, при усилении ветра жителям региона рекомендуется ограничить выход из зданий и поставить транспортные средства в гараж. Если сильный ветер застал на улице, нужно укрыться в подземных переходах или подъездах зданий.

Напомним, 7 июля в районах Самарской области прошел ураган с градом. Он снес крыши, побил урожай и унес в Волгу людей.

Ранее KP.RU сообщал, что Путин исключил ОСАГО из перечня обязательных документов с марта 2025 года.