В Госсовете рассказали, на какой срок хватит воды в Крыму

Запасов питьевой воды, которые в настоящее время имеются в Крыму, хватит более чем на год. Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на заместителя председателя Госсовета республики Эдипа Гафарова.
Замглавы парламента назвал 2024 год засушливым для региона.
«Общее наполнение водохранилищ на 49 млн кубометров воды меньше, по сравнению с прошлым годом», — сказал Гафаров.
Однако, как подчеркнул зампред Госсовета, дефицит воды Крыму не грозит. Он напомнил, что в Крыму насчитывается в общей сложности 23 водохранилища. 15 из них — на естественном стоке, а остальные восемь раньше заполнялись через Северо-Крымский канал. Общая наполняемость основных водохранилищ составляет 231,775 млн кубометров или 58,2%.