В Госсовете рассказали, на какой срок хватит воды в Крыму

Однако, как подчеркнул зампред Госсовета, дефицит воды Крыму не грозит. Он напомнил, что в Крыму насчитывается в общей сложности 23 водохранилища. 15 из них — на естественном стоке, а остальные восемь раньше заполнялись через Северо-Крымский канал. Общая наполняемость основных водохранилищ составляет 231,775 млн кубометров или 58,2%.