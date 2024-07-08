Новый «желтый код» от метеорологов из-за чрезвычайной опасности пожаров в Молдове: Как спастись от пекла в Кишиневе — адреса палаток «антижара», где можно утолить жажду, перевести дух и полу

Со вторника, 9 июля, количество палаток по оказанию первой помощи во время жары во всех секторах Кишинева будет увеличено с двух до пяти. Кроме того, пункты первой помощи будут открыты в муниципальных медучреждениях. Такое решение было принято в связи «жёлтым» кодом, объявленным Гидрометеорологической службой из-за жары.