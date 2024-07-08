Новый «желтый код» от метеорологов из-за чрезвычайной опасности пожаров в Молдове: Как спастись от пекла в Кишиневе — адреса палаток «антижара», где можно утолить жажду, перевести дух и полу

Государственный гидрометеоцентр объявил «жёлтый» код опасности пожаров в Молдове и присвоил ему пятый класс. Предупреждение будет действовать с 8 до 15 июля.
Граждан призывают строго соблюдать правила пожарной безопасности, так как любая искра в таких условиях может вызвать пожар.
А В ЭТО ВРЕМЯ
Со вторника, 9 июля, количество палаток по оказанию первой помощи во время жары во всех секторах Кишинева будет увеличено с двух до пяти. Кроме того, пункты первой помощи будут открыты в муниципальных медучреждениях. Такое решение было принято в связи «жёлтым» кодом, объявленным Гидрометеорологической службой из-за жары.
Палатки «антижара» будут размещены в следующих локациях:
Чеканы
бул. Мирча чел Бэтрын, 2 (аллея);
аллея Мирча чел Бэтрын, пересечение с ул. П. Заднипру;
аллея Мирча чел Бэтрын, пересечение с ул. И. Виеру;
ул. И. Думенюк, 12;
ул. Вадул-луй-Водэ, 80, ТМА Чеканы.
Ботаника
Молодёжный центр, бул. Дачия, пересечение с бул. Куза-Водэ;
McDonald’s, бул. Дачия, 21/1;
бул. Дачия, 1;
Зоопарк, бул. Дачия, 50/7;
ул. Н. Зелинского, 7, угол с ул. Сармизежетуса (магазин Nr.1);
Международный аэропорт Кишинева, бул. Дачия, 80/3.
Буюканы
ул. И. Крянгэ (магазин Franzeluța);
парк «Дендрарий»;
ул. Каля Ешилор, 3;
сквер Театра оперы и балета «Мария Биешу»;
рынок «Дельфин».
Центр
ТЦ «UNIC»;
ТЦ «Gemeni»;
ул. Армянская, перекрёсток с бул. Штефана чел Маре;
ул. Хынчешть, перекрёсток с ул. В. Докучаева;
ул. Миорица, 11;
парк «Валя Морилор».
Рышкановка
ТЦ «Союз»;
Афганский парк;
ул. Чеукарь, угол с ул. Соколень (возле рынка);
аллея «Григоре Виеру»;
ул. Т. Владимиреску, угол с ул. А. Дога.
КСТАТИ
Руководство Тирасполя опубликовало предупреждение в связи с высокой температурой.
Предприятиям и организациям города всех форм собственности рекомендовано сократить рабочий день на 1 один час.