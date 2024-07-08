Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый «желтый код» от метеорологов из-за чрезвычайной опасности пожаров в Молдове: Как спастись от пекла в Кишиневе — адреса палаток «антижара», где можно утолить жажду, перевести дух и полу

Граждан призывают строго соблюдать правила пожарной безопасности, так как любая искра в таких условиях может вызвать пожар.

Сейчас в Ричмонде: +31° 2 м/с 63% 759 мм рт. ст. +30°
Источник: Комсомольская правда

Государственный гидрометеоцентр объявил «жёлтый» код опасности пожаров в Молдове и присвоил ему пятый класс. Предупреждение будет действовать с 8 до 15 июля.

Граждан призывают строго соблюдать правила пожарной безопасности, так как любая искра в таких условиях может вызвать пожар.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Со вторника, 9 июля, количество палаток по оказанию первой помощи во время жары во всех секторах Кишинева будет увеличено с двух до пяти. Кроме того, пункты первой помощи будут открыты в муниципальных медучреждениях. Такое решение было принято в связи «жёлтым» кодом, объявленным Гидрометеорологической службой из-за жары.

Палатки «антижара» будут размещены в следующих локациях:

Чеканы

бул. Мирча чел Бэтрын, 2 (аллея);

аллея Мирча чел Бэтрын, пересечение с ул. П. Заднипру;

аллея Мирча чел Бэтрын, пересечение с ул. И. Виеру;

ул. И. Думенюк, 12;

ул. Вадул-луй-Водэ, 80, ТМА Чеканы.

Ботаника

Молодёжный центр, бул. Дачия, пересечение с бул. Куза-Водэ;

McDonald’s, бул. Дачия, 21/1;

бул. Дачия, 1;

Зоопарк, бул. Дачия, 50/7;

ул. Н. Зелинского, 7, угол с ул. Сармизежетуса (магазин Nr.1);

Международный аэропорт Кишинева, бул. Дачия, 80/3.

Буюканы

ул. И. Крянгэ (магазин Franzeluța);

парк «Дендрарий»;

ул. Каля Ешилор, 3;

сквер Театра оперы и балета «Мария Биешу»;

рынок «Дельфин».

Центр

ТЦ «UNIC»;

ТЦ «Gemeni»;

ул. Армянская, перекрёсток с бул. Штефана чел Маре;

ул. Хынчешть, перекрёсток с ул. В. Докучаева;

ул. Миорица, 11;

парк «Валя Морилор».

Рышкановка

ТЦ «Союз»;

Афганский парк;

ул. Чеукарь, угол с ул. Соколень (возле рынка);

аллея «Григоре Виеру»;

ул. Т. Владимиреску, угол с ул. А. Дога.

КСТАТИ

Руководство Тирасполя опубликовало предупреждение в связи с высокой температурой.

Предприятиям и организациям города всех форм собственности рекомендовано сократить рабочий день на 1 один час.