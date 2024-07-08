В Екатеринбурге установят зарядки для электромобилей

— Сегодня мы зафиксировали в документе соглашение по развитию сети зарядных станций для электромобилей. У «Уралвагонзавода» есть в этой области необходимые компетенции, поэтому предприятие хочет запустить этот проект в нашем городе, — поделился мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.