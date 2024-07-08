В Екатеринбурге установят зарядки для электромобилей

В Екатеринбурге «Уралвагонзавод» планирует установить зарядки для электромобилей. Как сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга, глава города Алексей Орлов подписал соответствующее соглашение в рамках выставки «Иннопром-2024».
— Сегодня мы зафиксировали в документе соглашение по развитию сети зарядных станций для электромобилей. У «Уралвагонзавода» есть в этой области необходимые компетенции, поэтому предприятие хочет запустить этот проект в нашем городе, — поделился мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.
Также, по его словам, власти планируют данное направление активно развивать, потому что уверенны, что за ним стоит будущее транспортной системы.
Известно, что документ был подписан генеральным директором АО «Концерн “Уралвагонзавод” Александром Потаповым и главой уральской столицы Алексеем Орловым.
Напомним, в 2022 году в центре Екатеринбурга появились две новые точки для зарядки электромобилей. Первая точка находится рядом с торговым центром «Алатырь». Вторая по адресу улица Бориса Ельцина, 1, которую установили вместо устаревшей модели с менее эффективными характеристиками.