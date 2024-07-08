Горячее Черное море: насколько прогрелась вода у берегов Крыма

«Температура морской воды в Евпатории, Севастополе, Алуште и Ялте — 25 градусов. Температура воды в Азовском море и Керченском проливе еще выше — 26 градусов», — привела данные Любецкая.
По ее словам, прогнозировать температуру воды на несколько дней вперед научными средствами невозможно. Однако она зависит от природных факторов, которые в ближайшее время кардинально не изменятся: в Крыму будет сохраняться стабильно высокая температура воздуха.
«Кроме этого, на температуру морской воды влияет направление и скорость ветра. Пока у нас никаких изменений не наблюдается, дует северо-восточный ветер, который не охлаждает морскую воду нигде на побережье Крыма», — констатировала она.
В Азовском море высокие температуры воды сохраняются на протяжении уже довольно длительного времени. В связи с этим в акватории объявлен заморный период — из-за резкого снижения кислорода в воде может массово погибнуть рыба. Поэтому в Росрыболовстве объявили внеплановый вылов бычка, добыча которого официально должна была стартовать 15 августа.
На этой рабочей неделе антициклон будет усиливать свое влияние на Юг России, и воздух в Крыму прогреется до +39…+40 градусов, побив новые рекорды. Начиная со среды, температура воздуха в Крыму днем составит +35…+40 градусов.