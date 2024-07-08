Горячее Черное море: насколько прогрелась вода у берегов Крыма

В Азовском море высокие температуры воды сохраняются на протяжении уже довольно длительного времени. В связи с этим в акватории объявлен заморный период — из-за резкого снижения кислорода в воде может массово погибнуть рыба. Поэтому в Росрыболовстве объявили внеплановый вылов бычка, добыча которого официально должна была стартовать 15 августа.