Playboi Carti исполнил треки из грядущего альбома

Американский рэпер Playboi Carti исполнил два неизданных трека All Red и G-Wagon во время выступления на фестивале Splash! в Германии. Обе композиции войдут в предстоящий альбом артиста I Am Music.
Когда состоится премьера лонгплея, неизвестно, однако, по словам Карти, это может случиться в ближайшее время.
«Обещаю вам, альбом скоро», — цитирует исполнителя Complex.
Над грядущим полноформатником работает продюсер Cardo, сотрудничавший с Дрейком, Трэвисом Скоттом, Кендриком Ламаром и другими. Звук Медиа поместил релиз в «Топ-10 самых ожидаемых хип-хоп-альбомов 2024 года».
Предыдущий альбом Карти Whole Lotta Red увидел свет в 2020-м. Он получил золотую сертификацию в США, а журнал Rolling Stone включил его в рейтинг 200 величайших хип-хоп-альбомов всех времен.