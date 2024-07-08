Последние новости к вечеру 8 июля 2024 года

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к вечеру 8 июля 2024 года.
ВС России нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины
Вооруженные силы РФ нанесли высокоточный удар по объектам военной промышленности и авиабазам Украины в ответ на попытки атаковать российские энергетические объекты. Минобороны РФ опровергло заявления Украины о якобы ракетном ударе по гражданским объектам.
Путин подписал закон об индексации пенсий работающим пенсионерам
Президент Путин подписал закон о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года, приостановленной с 2016 года. С 1 января 2025 года пенсии будут установлены на уровне 31 декабря 2024 года. В России 7,783 млн работающих пенсионеров.
Байден заявил о твердом намерении участвовать в выборах
Президент США Джо Байден заявил, что продолжит участие в президентских выборах, несмотря на внутрипартийную критику. Он уверен, что является лучшим кандидатом для победы над Дональдом Трампом в 2024 году.
Макрон не принял отставку премьер-министра Атталя
Президент Франции Эммануэль Макрон не принял отставку премьер-министра Габриэля Атталя, чтобы обеспечить стабильность страны. На выборах в парламент победила коалиция левых партий «Новый народный фронт», заняв 182 места.
В России введут штрафы за неправильное содержание домашних животных
Комитет ГД одобрил законопроект о штрафах до 5 тыс. рублей за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. Штрафы будут налагаться за выгул опасных пород собак без поводка и намордника.