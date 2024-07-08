Последние новости к вечеру 8 июля 2024 года

Президент Путин подписал закон о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года, приостановленной с 2016 года. С 1 января 2025 года пенсии будут установлены на уровне 31 декабря 2024 года. В России 7,783 млн работающих пенсионеров.