Петербуржцы сыграли свадьбу в троллейбусе. Этой традиции почти полвека

Как оказалось, традиция отмечать свадьбу в троллейбусе имеет длинную историю. Первую такую свадьбу отметили в 1975 году. Жених и невеста были сотрудниками трамвайного парка имени Калинина (сейчас — Трамвайный парк № 5). После этого случая молодожены, работающие в парках, не раз праздновали начало семейной жизни в троллейбусах или трамваях. Так, «Фонтанка» рассказывала, как в 2015 году «транспорт для молодоженов» прокатил новобрачных и их гостей через весь город в загс.