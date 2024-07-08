Четвертый в мире: у берегов Крыма заметили уникального дельфина

Крымские зоозащитники отслеживают судьбу морских млекопитающих — афалин, белобочек и азовок, которых можно увидеть у берегов полуострова. Среди дельфинов встречаются экземпляры, единственные в своем роде. На Тархункуте исследователи заметили белокожую афалину альбиноса. В Новом Свете другое млекопитающее удивило хвостом в форме трезубца, как у властителя морских глубин Посейдона. И вот очередная сенсация.
«В норме дельфины не способны дышать через рот, но очень редко обстоятельства могут их к этому принудить», — сообщили в Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море», отметив, что во всем мире зафиксировано лишь три особи китообразных с ротовым дыханием.
И вот, пожалуйста, вполне вероятно, что еще один такой уникальный дельфин обитает у берегов Крыма.
В районе Алушты была замечена взрослая афалина, которая выныривая, поднимала голову над водой, открывала рот и закрывала его, погружаясь полностью в море.
«Ни звуков обычного дыхания дельфина, ни типичных брызг и пара возле дыхала не было», — и в Центре подробно рассказали об анатомии дельфинов, которая позволяет им делать вдохи исключительно через видоизмененное носовое отверстие — дыхало, расположенное на темени.
Крымские зоозащитники пока не выяснили, насколько этой афалине комфортно жить, ведь «отсутствие воздуха в верхних дыхательных путях нарушает возможность коммуникативной вокализации», то есть она не может «общаться» со своими сородичами. Нет ответа и на вопрос: дефект врожденный или приобретенный.
Исследователям остается надеяться на повторные встречи с этой афалиной, которые помогут расставить точки над «i».