Четвертый в мире: у берегов Крыма заметили уникального дельфина

«В норме дельфины не способны дышать через рот, но очень редко обстоятельства могут их к этому принудить», — сообщили в Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море», отметив, что во всем мире зафиксировано лишь три особи китообразных с ротовым дыханием.