«Дети — под крылом у мамы»: в омском зоопарке на свет появились чёрные лебеди

В омском «Детском ЭкоЦентре» в День семьи, любви и верности сообщили о пополнении в семействе чёрных лебедей Кая и Герды. На свет появились четверо малышей.
«В этот день просто должно было случиться что-то исключительно семейное, душевное. Иначе не объяснить появление на свет сегодня утром четырёх пушистых малышей. Ожидались они чуть позже, а вышло вот так. В День семьи, любви и верности у птиц, которые служат символами любви и верности, появилось потомство. Папа — на страже, дети — под крылом у мамы, всё как полагается», — сообщили в зоопарке.
Ранее портал Om1.ru рассказывал о пополнении в семействе кенгуру в Большереченском зоопарке. Малыш долго прятался в сумке у мамы и лишь недавно стал осваивать мир.