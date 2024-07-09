«Дети — под крылом у мамы»: в омском зоопарке на свет появились чёрные лебеди

«В этот день просто должно было случиться что-то исключительно семейное, душевное. Иначе не объяснить появление на свет сегодня утром четырёх пушистых малышей. Ожидались они чуть позже, а вышло вот так. В День семьи, любви и верности у птиц, которые служат символами любви и верности, появилось потомство. Папа — на страже, дети — под крылом у мамы, всё как полагается», — сообщили в зоопарке.