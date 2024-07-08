Кошелек или туризм: Почему автобусные экскурсии в Петербурге взлетели в цене до 30 процентов

— Взлетели в цене, конечно, и гостиницы. Сейчас внутрироссийский туризм, можно сказать, на коне, и многие вместо заграницы едут в ту же Карелию. А там отельеры устанавливают цены, какие хотят! — дополняет Хрусталев. — К тому же для туриста добавились расходы, которых в прошлом году и вовсе не было. Стало платным посещение некоторых заказников, экотроп. Да, это вроде 100−200−300 рублей, но от общей стоимости турпоездки это ни много ни мало 10 процентов.