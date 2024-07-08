Кошелек или туризм: Почему автобусные экскурсии в Петербурге взлетели в цене до 30 процентов

Петербург потихоньку вновь расправляет свои туристические плечи — он один из лидеров в стране по восстановлению турпотока после пандемии. За первые шесть месяцев 2024 года город посетили почти пять миллионов туристов. Только вот цены на популярные в Северной столице автобусные экскурсии выросли сразу на 15−30 процентов по сравнению с прошлым годом, что для кошелька путешественника удар уже значительный. Это помимо введенного в городе курортного сбора и общего роста цен.
ВЗЛЕТЕЛИ АВТОБУСЫ, ОТЕЛИ, ГИДЫ.
Автобусные экскурсии — один из самых популярных способов знакомства с городом. Сел себе, ножки свесил и смотришь в окошко — а за ним Исаакий, Казанский, реки, каналы, мосты и прочие «открыточные» достопримечательности. Везут туристов и загород — Пушкин, Выборг, Петергоф, Кронштадт и соседнюю Карелию. Но цены за такое маленькое путешествие теперь совсем немаленькие.
— Например, Карельское направление подорожало на все 30 процентов, — вздыхает в разговоре с SPB.KP.RU гендиректор компании «Первые линии», занимающейся организацией и проведением экскурсионных туров, Иннокентий Хрусталев. — В первую очередь, подорожало транспортное обслуживание маршрутов: новые автобусы закупают сейчас в Китае, а цены на них, привязанные к юаням, постоянно растут, на старенькие же автобусы из-за проблем с логистикой сильно подорожали запчасти. Плюс топливо, разумеется.
НЕХВАТКА КАДРОВ.
А еще, что, возможно, не так очевидно: не хватает водителей. Часть ушла в грузовые и общественные перевозки, в том числе в новых регионах, часть — на пенсию. А «молодняк» тем временем к баранке не очень-то и стремится.
— В июне для водителей автобусов в Петербурге было размещено более 120 новых вакансий, что на 45 процентов больше, чем в мае, — отмечает руководитель пресс-службы HH Северо-Запад Мария Бузунова. — Порядка 30 новых вакансий — именно для водителей туристических автобусов. Это на 10 процентов больше, чем месяцем ранее.
Услуги гидов и экскурсоводов, по оценке Иннокентия Хрусталева, тоже подорожали процентов на 20. Не исключено, что ценник на них вырастет еще — с марта из-за обязательной аттестации для этих специалистов с туристами смогут работать только избранные.
— Взлетели в цене, конечно, и гостиницы. Сейчас внутрироссийский туризм, можно сказать, на коне, и многие вместо заграницы едут в ту же Карелию. А там отельеры устанавливают цены, какие хотят! — дополняет Хрусталев. — К тому же для туриста добавились расходы, которых в прошлом году и вовсе не было. Стало платным посещение некоторых заказников, экотроп. Да, это вроде 100−200−300 рублей, но от общей стоимости турпоездки это ни много ни мало 10 процентов.
Напомним, вдобавок ко всему с 1 апреля в городе на Неве ввели курортный сбор. Теперь туристы, проживающие в гостинице, апарт-отеле или санатории, должны платить сверху еще 100 рублей в сутки (в противном случае — штраф до двух тысяч). Всего с момента введения курортного сбора гости Северной столицы положили в карман города уже более 130 миллионов рублей.
ПРИЦЕНИСЬ!
Обзорная автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу — 700 рублей.
Экскурсия на красном двухэтажном автобусе — 1800.
Ночная обзорная экскурсия — 1300.
Экскурсия в Выборг, Пушкин — 2700.
Петергоф, Кронштадт — 2300.
Однодневный маршрут до Рускеалы (р. Карелия) — 5000.
(*средние цены в сети Интернет для одного взрослого, актуальные на 8 июля 2024).