Часть денег отдал маме и теще: челябинец рассказал, как потратил выигранные в лотерею 41,8 млн рублей

Житель Челябинской области Вячеслав Б. выиграл в лотерею 41,8 млн рублей. Большую часть средств он потратил на семью. Как сообщили в пресс-службе «Столото», южноуралец купил супруге автомобиль и отдал по одному миллиону маме и жене.
— На оставшуюся часть средств приобрел две квартиры и сделал в них ремонт. Себе на выигрыш купил новый автомобиль для грузоперевозок, — рассказывает Вячеслав.
Новоиспеченный миллионер уже более 20 лет состоит в браке. Он занимается грузоперевозками, а в редкие отпуска отправляться с супругой и сыном в путешествия. После выигрыша в лотерею Вячеслав отметил, что и он, и его жена вздохнули с облегчением и стали увереннее в завтрашнем дне.