Часть денег отдал маме и теще: челябинец рассказал, как потратил выигранные в лотерею 41,8 млн рублей

Новоиспеченный миллионер уже более 20 лет состоит в браке. Он занимается грузоперевозками, а в редкие отпуска отправляться с супругой и сыном в путешествия. После выигрыша в лотерею Вячеслав отметил, что и он, и его жена вздохнули с облегчением и стали увереннее в завтрашнем дне.