В Краснодаре вручили ордена и медали многодетным семьям

В Краснодаре прошло награждение многодетных семей. Церемонию приурочили к Дню семьи, любви и верности, который отмечают 8 июля. Главный семейный орден «Родительская слава» получила многодетная семья Шушара из Анапы. Супруги воспитывают 7 детей. Самому старшему — 24 года, младшему — 8 лет.
«Еще 15 многодетных родителей получили медали “Родительская доблесть”. Это заслуженное признание нелегкого труда и неоценимого вклада в воспитание и развитие детей. Такие родители подают хороший пример сохранения и приумножения семейных ценностей», — сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.
Всего на Кубани более 94 тысяч семей, в которых воспитывают 309 тысяч детей. Поддержка многодетных семей — один из основных приоритетов региона.