Тейлор Свифт впервые за 16 лет исполнила живьем песню Mary’s Song

Американская певица Тейлор Свифт исполнила песню Mary’s Song во время шоу в Амстердаме впервые за 16 лет. В последний раз звезда пела ее в 2008-м на концерте в Чаттануге, штат Теннесси.
На каждом из выступлений в рамках тура Eras Тейлор исполняет несколько «песен-сюрпризов», не входящих в заявленный репертуар. Помимо Mary's Song из дебютного альбома артистки 2006 года, голландцы услышали мэшап из композиций So High School (2024) и Everything Has Changed (2012), передает Billboard.
Спустя годы текст баллады Mary's Song приобрел для поклонников иное значение. Его заключительные строчки звучат так: «Мне будет 87, тебе 89. Я все еще буду смотреть на тебя, как звезды, сияющие в небе». Забавно, что именно под номером «87» играет бойфренд Тейлор, футболист Трэвис Келси, который также пришел на концерт. Зрители сразу поняли отсылку — момент на 4:50.
Ранее стало известно, что по мотивам отношений Тейлор и Трэвиса снимут ромком. Его производством занимаются студии Hallmark и NFL.