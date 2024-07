Тейлор Свифт впервые за 16 лет исполнила живьем песню Mary’s Song

На каждом из выступлений в рамках тура Eras Тейлор исполняет несколько «песен-сюрпризов», не входящих в заявленный репертуар. Помимо Mary's Song из дебютного альбома артистки 2006 года, голландцы услышали мэшап из композиций So High School (2024) и Everything Has Changed (2012), передает Billboard.