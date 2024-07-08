Тейлор Свифт впервые за 16 лет исполнила живьем песню Mary’s Song

Спустя годы текст баллады Mary's Song приобрел для поклонников иное значение. Его заключительные строчки звучат так: «Мне будет 87, тебе 89. Я все еще буду смотреть на тебя, как звезды, сияющие в небе». Забавно, что именно под номером «87» играет бойфренд Тейлор, футболист Трэвис Келси, который также пришел на концерт. Зрители сразу поняли отсылку — момент на 4:50.