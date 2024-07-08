«Какое-то количество обновлённого состава увидим на улицах Калининграда»: власти региона пообещали новый вид общественного транспорта

До конца года в Калининграде появятся троллейбусы, способные работать на автономном ходу. Об этом «Клопс» рассказал вице-премьер правительства Калининградской области Александр Рольбинов.
«Мы сделаем больше упор на замену троллейбусного парка. Такие машины на свободном электрическом ходу будут ездить в те микрорайоны, где отсутствует контактная линия. Врио губернатора Алексей Беспрозванных поставил задачу, и я надеюсь, что в этом году мы какое-то количество обновлённого состава увидим на улицах Калининграда».
Сейчас власти региона прорабатывают вопрос с производителями. Электротранспорт выпускается в России, что даст возможность приобрести его в лизинг.
Что касается электробусов, то их в обозримом будущем в областном центре не будет. Подобный транспорт слишком дорог: при покупке стоимость выше в два раза, а во время эксплуатации нужно больше единиц на линии по сравнению с троллейбусом. Кроме того, срок службы батарей — 7 лет, тогда как обычный «рогатый» может прожить и 30 лет.
Директор «Калининград-ГорТранса» утверждает, что стоимость электробуса сопоставима с 4 автобусами.