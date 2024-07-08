«Какое-то количество обновлённого состава увидим на улицах Калининграда»: власти региона пообещали новый вид общественного транспорта

Что касается электробусов, то их в обозримом будущем в областном центре не будет. Подобный транспорт слишком дорог: при покупке стоимость выше в два раза, а во время эксплуатации нужно больше единиц на линии по сравнению с троллейбусом. Кроме того, срок службы батарей — 7 лет, тогда как обычный «рогатый» может прожить и 30 лет.