50 лет назад подписано постановление о начале строительства БАМа

На Всесоюзную стройку привлекали рабочих в первую очередь по так называемой комсомольской путевке. Ехали туда в основном молодые люди, инженеры и строители, разнорабочие и железнодорожники. Стимулировали ехать на БАМ не только идеологически, но и длинным рублем — солидными надбавками к зарплате. Кроме того, можно было получить ваучер на покупку авто.