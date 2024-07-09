Путин озвучил еще одну хорошую новость для многодетных

Сегодня, 8 июля, в День семьи, любви и верности президент России Владимир Путин провел встречу с победителями конкурса «Это у нас семейное». Одна из участниц озвучила предложение предоставлять многодетным льготы для посещения культурных мероприятий, поскольку на семью, состоящую из нескольких детей, ложатся немалые расходы, если семья решает провести совместный досуг и посетить развлекательные мероприятия. Более того, участница встречи предложила в День семьи, любви и верности предоставлять право бесплатно посещать многодетными культурные учреждения.