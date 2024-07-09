Пермь заняла 47 место в рейтинге российских городов по зарплате

По данным сайта, средняя зарплата в России в первом квартале 2024 года продолжила расти и составила 80,6 тысяч рублей. В Перми самая высокая оплата труда зафиксирована у сотрудников, занятых в сфере IT и связи. В среднем они получают 92 тысячи рублей.