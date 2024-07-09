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Пермь заняла 47 место в рейтинге российских городов по зарплате

В столице Прикамья самая высокая зарплата зафиксирована в сфере IT и связи.

Источник: Комсомольская правда

Пермь заняла 47-е место в рейтинге 100 российских городов по уровню зарплат в различных отраслях. Рейтинг составили аналитики РИА Новости.

По данным сайта, средняя зарплата в России в первом квартале 2024 года продолжила расти и составила 80,6 тысяч рублей. В Перми самая высокая оплата труда зафиксирована у сотрудников, занятых в сфере IT и связи. В среднем они получают 92 тысячи рублей.

Наибольшая средняя зарплата оказалась в Южно-Сахалинске в добывающей отрасли — 443 тысячи рублей в месяц. В тройку лидеров рейтинга также вошли Москва и Тюмень. Самая низкая оплата труда отмечается в Элисте, Майкопе и в Тамбове — 50, 53 и 53 тысячи рублей.