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Муфтият Дагестана упразднил отдел фетв

Муфтият Дагестана распространил сообщение о ликвидации отдела фетв, который недавно принял фетву о временном запрете на ношение никаба.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня Муфтий РД шейх Ахмад афанди Абдуллаев провел собрание с работниками отдела фетв и примирения, — говорится в сообщении.— Было решено упразднить отдел фетв в связи с тем, что отдел не отвечает своевременно на вызовы времени. Муфтий также сказал, что в ближайшие дни будут приняты дальнейшие изменения в структуре муфтията».

Как сообщал «Ъ», 3 июля муфтият Дагестана объявил о временном запрете ношения никаба «до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения». Основанием стало обращение регионального министерства по национальной политике и делам религий, в котором говорилось «о существующей угрозе безопасности населению республики», а также на основании заключения отдела фетв.

Днем ранее отдел фетв при муфтияте вынес решение по поводу никаба. В нем говорилось, что запрет может быть введен локально в определенных ситуациях из соображений безопасности.

религии