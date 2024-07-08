Муфтият Дагестана упразднил отдел фетв

«Сегодня Муфтий РД шейх Ахмад афанди Абдуллаев провел собрание с работниками отдела фетв и примирения, — говорится в сообщении.— Было решено упразднить отдел фетв в связи с тем, что отдел не отвечает своевременно на вызовы времени. Муфтий также сказал, что в ближайшие дни будут приняты дальнейшие изменения в структуре муфтията».
Как сообщал «Ъ», 3 июля муфтият Дагестана объявил о временном запрете ношения никаба «до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения». Основанием стало обращение регионального министерства по национальной политике и делам религий, в котором говорилось «о существующей угрозе безопасности населению республики», а также на основании заключения отдела фетв.
Днем ранее отдел фетв при муфтияте вынес решение по поводу никаба. В нем говорилось, что запрет может быть введен локально в определенных ситуациях из соображений безопасности.