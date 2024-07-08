Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 9 июля

Коммунальные службы Челябинска сообщили о плановых отключениях воды, газа и электричества 9 июля 2024 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ЕДДС-112.
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— Кислицина, 89; Братьев Кашириных, 54, 54-Б, 91; ч/с: Кислицина, 55−88; Стартовая, 2−41, 19−29; Герцена, 2−24/2; Парковая, 5−19, 6−12; Коммунальная, 10−32; Павлова, 21−34; Совхозная, 1−21; Сельскохозяйственная, 2−16; Дальневосточная, 22−30; Тепличная, 34−51; Бехтерева, 22, 30, 39; пер. Оранжерейный -с 08.00 до 1800 ч.
— пр. Победы, 126−140; Турбинная, 49−57; ч/с: Артиллерийская, 5−20, 8-А-20; Ферросплавная, 119−161, 132−138; Сталелитейная, 41−55; Шадринская, 35−63, 52−98; Кудрявцева, 7−17; Горького, 81-А-89; Турбинная, 34−62; Попова, 2−34; Корундовая, пер. Таганайский; пер. Саранский — с 08.30 до 18.30 ч.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН.
Отключения водоснабжения:
— Комсомольский пр., 33, 33-Д — с 09.30 до 17.00 ч.
Отключение газоснабжения:
— Свердловский пр., 10, 19 — с 09.00 до 17.00 ч.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: Бродокамская, 29−79, 30−82; Матросова, 21−31, 10−32 — с 08.00 до 18.00 ч.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.
Плановые работы не проводятся.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— шоссе Металлургов, 63 (под. 5, 6); 50-летия ВЛКСМ, 7-А (под. 5−8); Комаровского, 5 — с 09.00 до 17.00 ч.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН.
Отключения водоснабжения:
— Блюхера, 45; Гоголя, 1-В; ч/с: Междугородная, Декабристов, Сосновская, Красных Зорь, Троицкая, Ломоносова — с 09.30 до 17.00 ч.
Отключение газоснабжения:
— 8 Марта, 12-А (под. 1, 2); Кузнецова, 37 (под. 3) — с 09.00 до 17.00 ч.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: Иртышская, 3−34; Карпинского, 47−72-А; Пятигорская, 40−62; Связи, 12−26; Архангельская, 1−10; Садоводческая, 1−14; Камышовая, 13−66; Силикатная, 1−96 — с 09.00 до 17.00 ч.
— ч/с: Первомайская, 1−21; Гарина-Михайловского, 1−34 — с 08.00 до 17.00 ч.
— ч/с пос. Смолино: Казачья, 26−76; Восход, 8, 10; Западная, 12−54, 33−95; пер. Дачный, 25 — с 08.00 до 18.00 ч.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: Бажова, 37−73; Октябрьская, 40−65; Изобретателей, 42−59; Новозаводская, 47−72; Инженерная, 51−70; Волочаевская, 36−57; Завалишина, 41−65; Мечникова, 2−30, 3−31; Комарова, 40−72; пер. Пусковой — с 08.30 до 17.00 ч.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.
Плановые работы не проводятся.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ.
Вниманию водителей и пешеходов!
Во вторник, 9 июля, с 13:00 до 16:00 будут отключены светофоры на перекрестках:
— Копейского шоссе и улицы Туркменская;
— Копейского шоссе и улицы 1-я Трубосварочная.
Будьте внимательны и осторожны!