Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 9 июля

— ч/с: Иртышская, 3−34; Карпинского, 47−72-А; Пятигорская, 40−62; Связи, 12−26; Архангельская, 1−10; Садоводческая, 1−14; Камышовая, 13−66; Силикатная, 1−96 — с 09.00 до 17.00 ч.

— ч/с: Первомайская, 1−21; Гарина-Михайловского, 1−34 — с 08.00 до 17.00 ч.

— ч/с пос. Смолино: Казачья, 26−76; Восход, 8, 10; Западная, 12−54, 33−95; пер. Дачный, 25 — с 08.00 до 18.00 ч.