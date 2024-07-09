Новосибирцев предупредили о надвигающейся магнитной буре

— Жители других регионов Центральной России, Европы и даже Африки также становятся свидетелями этого необычного природного явления. Оно вызвано сменяемостью цикла солнечной активности и перемещением геомагнитного полюса Земли, — объяснил замдиректора Института солнечно-земной физики СО РАН Роман Васильев.