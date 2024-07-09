Новосибирцев предупредили о надвигающейся магнитной буре

В середине июля жители Новосибирской области столкнутся с магнитной бурей. Об этом предупредили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Специалисты уточняют, что колебания в атмосфере начнутся уже в четверг, 11 июля. Согласно прогнозам, продлятся они до 14 июля.
Такие изменения могут вызвать у метеозависимых людей головные боли, головокружение, слабость и проблемы со сном.
В зоне риска находятся люди, которые имеют сердечно-сосудистые и хронические заболевания. В лаборатории им рекомендовали заранее запастись необходимыми лекарствами.
Ранее ученый объяснил, что из-за солнечной активности в областном центре стали видеть полярное сияние.
— Жители других регионов Центральной России, Европы и даже Африки также становятся свидетелями этого необычного природного явления. Оно вызвано сменяемостью цикла солнечной активности и перемещением геомагнитного полюса Земли, — объяснил замдиректора Института солнечно-земной физики СО РАН Роман Васильев.
Геомагнитный полюс Земли постепенно смещается. В результате авроральный овал, в пределах которого обычно наблюдаются полярные сияния, расширяется, охватывая все новые территории.