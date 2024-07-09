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Новосибирцев предупредили о надвигающейся магнитной буре

Она может вызвать плохое самочувствие.

Источник: Комсомольская правда

В середине июля жители Новосибирской области столкнутся с магнитной бурей. Об этом предупредили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Специалисты уточняют, что колебания в атмосфере начнутся уже в четверг, 11 июля. Согласно прогнозам, продлятся они до 14 июля.

Такие изменения могут вызвать у метеозависимых людей головные боли, головокружение, слабость и проблемы со сном.

В зоне риска находятся люди, которые имеют сердечно-сосудистые и хронические заболевания. В лаборатории им рекомендовали заранее запастись необходимыми лекарствами.

Ранее ученый объяснил, что из-за солнечной активности в областном центре стали видеть полярное сияние.

— Жители других регионов Центральной России, Европы и даже Африки также становятся свидетелями этого необычного природного явления. Оно вызвано сменяемостью цикла солнечной активности и перемещением геомагнитного полюса Земли, — объяснил замдиректора Института солнечно-земной физики СО РАН Роман Васильев.

Геомагнитный полюс Земли постепенно смещается. В результате авроральный овал, в пределах которого обычно наблюдаются полярные сияния, расширяется, охватывая все новые территории.

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