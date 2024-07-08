МВД предложило выдворять мигрантов за нарушения еще по 20 статьям КоАП

В середине июня официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что с начала года из России выслали около 30 тыс. иностранцев, что вдвое больше, чем годом ранее. За тот же срок въезд в страну закрыли 100 тыс. иностранцев, что на 55% больше, чем год назад.