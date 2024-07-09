В Перми жители обнаружили синалойскую змею под балконом жилого дома

«Поэтому позвонили 112. Приехала молодая девушка, специалист, сказала, что обожает змей, завернула её в тряпку, прижала к себе, чтобы согреть и увезла… Думаю, что всё хорошо у змейки», — рассказала одна из местных жительниц.