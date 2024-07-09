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В Перми жители обнаружили синалойскую змею под балконом жилого дома

Пресмыкающееся увидели на улице Хабаровской.

Источник: Freepik

Жители обнаружили синалойскую королевскую змею под балконом жилого дома в Перми.

О находке сообщили жильцы дома по улице Хабаровской. Людей испугало появление змеи возле многоэтажки.

«Под балконами в углу забилась синалойская змея», — сообщили они в сообществе «Подслушано Железка-Пермь» в соцсети «Вконтакте».

Жильцы рассказали, что им захотелось помочь ей, однако они не знали, ядовита ли змея и не опасно ли к ней приближаться.

«Поэтому позвонили 112. Приехала молодая девушка, специалист, сказала, что обожает змей, завернула её в тряпку, прижала к себе, чтобы согреть и увезла… Думаю, что всё хорошо у змейки», — рассказала одна из местных жительниц.

флора и фауна