В Перми жители обнаружили синалойскую змею под балконом жилого дома

Жители обнаружили синалойскую королевскую змею под балконом жилого дома в Перми.
О находке сообщили жильцы дома по улице Хабаровской. Людей испугало появление змеи возле многоэтажки.
«Под балконами в углу забилась синалойская змея», — сообщили они в сообществе «Подслушано Железка-Пермь» в соцсети «Вконтакте».
Жильцы рассказали, что им захотелось помочь ей, однако они не знали, ядовита ли змея и не опасно ли к ней приближаться.
«Поэтому позвонили 112. Приехала молодая девушка, специалист, сказала, что обожает змей, завернула её в тряпку, прижала к себе, чтобы согреть и увезла… Думаю, что всё хорошо у змейки», — рассказала одна из местных жительниц.