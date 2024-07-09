Начальник дептранса Перми Путин высказался о неработающих кондиционерах

Начальник департамента транспорта Перми Анатолий Путин высказался по поводу неработающих кондиционерах в автобусах в прямом эфире радио «Комсомольская правда», сообщает «КП Пермь».
Он заявил, что существует несколько причин того, что в общественном транспорте не работают кондиционеры. О них стало известно во время проверок транспорта.
«Проблема, в первую очередь, связана с технической исправностью транспорта. Приходится признать, что качество техники и комплектующих, которые в последнее время поставляются, крайне невысокое. И это при том, что стоимость их выросла в несколько раз», — заявил Анатолий Путин в эфире «Комсомольской правды».
В качестве другой причины начальник департамента транспорта назвал перегрев двигателя. По его словам, порой автобусы выходят на маршруты с работающим кондиционером, но в течение дня происходит поломка. В таких случаях перед водителем встаёт выбор: продолжить работу или вернуться в парк.
Третья причина проблем с кондиционерами в автобусах — неисправность компрессоров.
По словам Анатолия Путина, проблемы, с которыми сталкиваются перевозчики, не избавляет их от меры наказания: за неработающие кондиционеры им выписывают штрафы. В июне 2024 года им назначено 175 тысяч рублей в качестве штрафных санкций.