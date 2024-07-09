Начальник дептранса Перми Путин высказался о неработающих кондиционерах

«Проблема, в первую очередь, связана с технической исправностью транспорта. Приходится признать, что качество техники и комплектующих, которые в последнее время поставляются, крайне невысокое. И это при том, что стоимость их выросла в несколько раз», — заявил Анатолий Путин в эфире «Комсомольской правды».