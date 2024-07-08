Беркович и Петрийчук получат право на УДО в 2026 году, после половины срока

В частности, главная героиня рассказывала, что влюбилась в террориста, когда они общались по переписке, потому что он очень заботливый, выглядел мужским идеалом и красиво говорил про защиту женщин в исламе. Жених также хвалил ей жизнь в ИГ, где «настоящие мусульмане не пьют, не курят», «относятся друг к другу без негатива», и на самом деле там не голая пустыня, а развитое государство со своими «киностудиями и хакерами». Русские мужчины же все «как перекати-поле», отмечала завербованная героиня.