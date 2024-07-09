В Анапе с августа введут платные парковки

«Платные парковки в Анапе начнут действовать с августа. В настоящее время оплата за стоянку не взимается. Оператором проекта выступает МБУ “Цифровая Анапа”. 100% поступивших за оплату парковок средств и штрафов будет направлено в городской бюджет, которые будут направляться преимущественно на дорожный фонд», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в городе предусмотрено порядка 5,7 тысячи парковочных мест, из них более 3,5 тысячи будут бесплатными. Стоимость одного парковочного места составит 40 рублей в час. Первые 15 минут, а также с 20.00 до 8.00 они будут бесплатными.
За нарушения правил парковки предусмотрен штраф три тысячи рублей. Их будут отслеживать контрольные автомобили и стационарные комплексы фото- и видеофиксации, добавляют власти.