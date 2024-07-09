В Анапе с августа введут платные парковки

«Платные парковки в Анапе начнут действовать с августа. В настоящее время оплата за стоянку не взимается. Оператором проекта выступает МБУ “Цифровая Анапа”. 100% поступивших за оплату парковок средств и штрафов будет направлено в городской бюджет, которые будут направляться преимущественно на дорожный фонд», — говорится в сообщении.