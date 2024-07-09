Какой сегодня день: 9 июля

Знаете ли вы, что 9 июля день рождения празднует известная советская актриса Лия Ахеджакова? О том, чем еще ознаменован этот день, — в справке Sputnik.
Что произошло 9 июля
В 1877 году в Уимблдоне стартовал первый чемпионат по теннису, который провел Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета.
В 1957 году был открыт 102-й элемент таблицы Менделеева — нобелий.
В 2002 году в Великобритании в клинике искусственного оплодотворения у белой пары родилась темнокожая двойня. Родители считают, что сотрудники лаборатории перепутали пробирки.
Кто родился 9 июля
Писатель Ян Неруда (1834−1891).
Географ Андрей Капица (1931−2011).
Режиссер Элем Климов (1933−2003).
Художник Дэвид Хокни (1938).
Актриса Лия Ахеджакова (1938).
Писатель-фантаст Дин Кунц (1945).
Белорусский поэт Владимир Некляев (1946).
Политик Виктор Янукович (1950).
Актер Том Хэнкс (1956).
Певица Кортни Лав (1964).
Актер Дмитрий Дюжев (1978).
9 июля в православном календаре
В этот день православные чтут память святителя Дионисия — архиепископа Суздальского. Также церковь вспоминает обретение мощей преподобного Тихона Луховского — Костромского чудотворца. Продолжается Петров пост.
Именины
9 июля именины у Тихона, Ивана, Павла, Давида, Георгия, Дениса.