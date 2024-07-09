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Какой сегодня день: 9 июля

Этот день является 191-м в григорианском календаре. До конца года остается 175 дней.

Знаете ли вы, что 9 июля день рождения празднует известная советская актриса Лия Ахеджакова? О том, чем еще ознаменован этот день, — в справке Sputnik.

Что произошло 9 июля

В 1877 году в Уимблдоне стартовал первый чемпионат по теннису, который провел Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета.

В 1957 году был открыт 102-й элемент таблицы Менделеева — нобелий.

В 2002 году в Великобритании в клинике искусственного оплодотворения у белой пары родилась темнокожая двойня. Родители считают, что сотрудники лаборатории перепутали пробирки.

Кто родился 9 июля

Писатель Ян Неруда (1834−1891).

Географ Андрей Капица (1931−2011).

Режиссер Элем Климов (1933−2003).

Художник Дэвид Хокни (1938).

Актриса Лия Ахеджакова (1938).

Писатель-фантаст Дин Кунц (1945).

Белорусский поэт Владимир Некляев (1946).

Политик Виктор Янукович (1950).

Актер Том Хэнкс (1956).

Певица Кортни Лав (1964).

Актер Дмитрий Дюжев (1978).

9 июля в православном календаре

В этот день православные чтут память святителя Дионисия — архиепископа Суздальского. Также церковь вспоминает обретение мощей преподобного Тихона Луховского — Костромского чудотворца. Продолжается Петров пост.

Именины

9 июля именины у Тихона, Ивана, Павла, Давида, Георгия, Дениса.