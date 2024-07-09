Что можно и нельзя делать на Давида Земляничника 9 июля на Тихвинскую ягодницу

Православная церковь 9 июля вспоминает святого Давида Солунского. В народе отмечают день Давида Земляничника. Все дело в том, что к указанному времени в лесах созревает земляника. Однако у праздника существует еще одно название — Тихвинская ягодница. Именно так называли девушек и женщин, которые ходили собирать ягоды.
Что нельзя делать 9 июля
Женщинам запрещалось примерять вещи друг друга. Считалось, что можно забрать на себя чужие болезни, а также неприятности. Не следует пребывать в плохом настроении. Кроме того, перед длительной дорогой нельзя вспоминать плохие события. Не рекомендуется ссориться с родными, так как подобное может вызвать серьезный конфликт в семье.
Что можно делать 9 июля
По традиции, 9 июля шли в лес собирать землянику. Девушки старались умыться земляничной росой, чтобы сохранить красоту. Кроме того, земляничные листы забирали себе в карман. Считалось, что это могло привлечь достаток и здоровье.
Согласно приметам, солнечная погода предвещала тепло на протяжении семи недель. В том случае, если вьюнок закрыл цветок, то ждали дождя. Большое количество ягод предвещало холодную зиму.