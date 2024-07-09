Что можно и нельзя делать на Давида Земляничника 9 июля на Тихвинскую ягодницу

Женщинам запрещалось примерять вещи друг друга. Считалось, что можно забрать на себя чужие болезни, а также неприятности. Не следует пребывать в плохом настроении. Кроме того, перед длительной дорогой нельзя вспоминать плохие события. Не рекомендуется ссориться с родными, так как подобное может вызвать серьезный конфликт в семье.