Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В «КазАвтоЖол» напомнили автовладельцам правила поведения в дождливую погоду

В связи с ухудшением погодных условий и объявленным штормовым предупреждением нацкомпания «КазАвтоЖол» выпустила 8 июля ряд рекомендаций для водителей авто, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: +26° 2 м/с 89% 758 мм рт. ст. +26°
Источник: Zakon.kz

«КазАвтоЖол» настоятельно напоминает автовладельцам о необходимости соблюдать повышенные меры безопасности на дорогах. В их числе:

1. Снижение скорости. Летние штормы могут сопровождаться сильным дождем и ветром, что ухудшает видимость и сцепление с дорогой. Рекомендуется уменьшить скорость и соблюдать безопасную дистанцию.

2. Избегать резких маневров, поскольку на мокрой дороге резкие повороты и торможения могут привести к аквапланированию и заносу автомобиля. Управлять машиной необходимо плавно.

3. Включать фары. В условиях плохой видимости обязательно включать ближний свет фар и противотуманные фары, чтобы сделать свой автомобиль более заметным для других участников движения.

4. Проверять стеклоочистители и убедиться, что они в исправном состоянии, а стеклоомывающая жидкость заполнена. Это поможет поддерживать хорошую видимость в дождь.

5. Быть готовыми к обломкам на дороге. Сильный ветер может повалить деревья и разбросать обломки по дороге. Будьте внимательны и избегайте препятствий.

6. Избегать затопленных участков. Никогда не пытайтесь проехать через глубокую воду, даже если она кажется незначительной. Вода может скрывать ямы и существенно повредить автомобиль.

7. Регулярно проверять прогноз погоды и сообщения о дорожной обстановке.

8. Останавливаться в безопасном месте. Если шторм усиливается, то лучше остановиться в безопасном месте, вдали от деревьев и линий электропередачии и переждать непогоду.