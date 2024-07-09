В «КазАвтоЖол» напомнили автовладельцам правила поведения в дождливую погоду

«КазАвтоЖол» настоятельно напоминает автовладельцам о необходимости соблюдать повышенные меры безопасности на дорогах. В их числе:
1. Снижение скорости. Летние штормы могут сопровождаться сильным дождем и ветром, что ухудшает видимость и сцепление с дорогой. Рекомендуется уменьшить скорость и соблюдать безопасную дистанцию.
2. Избегать резких маневров, поскольку на мокрой дороге резкие повороты и торможения могут привести к аквапланированию и заносу автомобиля. Управлять машиной необходимо плавно.
3. Включать фары. В условиях плохой видимости обязательно включать ближний свет фар и противотуманные фары, чтобы сделать свой автомобиль более заметным для других участников движения.
4. Проверять стеклоочистители и убедиться, что они в исправном состоянии, а стеклоомывающая жидкость заполнена. Это поможет поддерживать хорошую видимость в дождь.
5. Быть готовыми к обломкам на дороге. Сильный ветер может повалить деревья и разбросать обломки по дороге. Будьте внимательны и избегайте препятствий.
6. Избегать затопленных участков. Никогда не пытайтесь проехать через глубокую воду, даже если она кажется незначительной. Вода может скрывать ямы и существенно повредить автомобиль.
7. Регулярно проверять прогноз погоды и сообщения о дорожной обстановке.
8. Останавливаться в безопасном месте. Если шторм усиливается, то лучше остановиться в безопасном месте, вдали от деревьев и линий электропередачии и переждать непогоду.