Массовой свадьбой отметили День семьи, любви и верности в Хабаровске

Церемония бракосочетания вышла самой настоящей — в этом новобрачным помог комитет по делам ЗАГС и архивов правительства Хабаровского края. Так, на церемонии присутствовали действующие регистраторы, которые следили за соблюдением всех необходимых процедур. Конечно же, не обошлось и без символического обмена кольцами и первого танца молодых. А вручал свидетельства о заключении брака молодым семьям зампред правительства региона Евгений Никонов.