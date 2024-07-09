Массовой свадьбой отметили День семьи, любви и верности в Хабаровске

Массовым бракосочетанием отметили День семьи, любви и верности в Хабаровске, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Впервые в этот день выездную регистрацию на площади перед Спасо-Преображенским собором провели для 13 пар, которые решили столь необычным образом скрепить свой союз.
Церемония бракосочетания вышла самой настоящей — в этом новобрачным помог комитет по делам ЗАГС и архивов правительства Хабаровского края. Так, на церемонии присутствовали действующие регистраторы, которые следили за соблюдением всех необходимых процедур. Конечно же, не обошлось и без символического обмена кольцами и первого танца молодых. А вручал свидетельства о заключении брака молодым семьям зампред правительства региона Евгений Никонов.
Но одними лишь подписями в актах гражданского состояния не закончилось — организаторы позаботились, чтобы брак был закреплён и на небесах. Так, после завершения церемонии молодожёны проследовали в Спасо-Преображенский собор, где получили благословение на долгие счастливые годы совместной жизни.
Чествовали в этот день не только молодожёнов — в ходе торжества отметили семьи со значительным стажем совместной жизни. Пары, делившие все невзгоды и радости свыше 50 лет, получили медали «За любовь и верность». Наград удостоились Владимир и Татьяна Кулаковы, Владимир и Раиса Торгашины, Александр и Раиса Кулагины, а также Виктор и Татьяна Голубевы.