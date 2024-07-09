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В каких городах Казахстана чаще всего обращаются в суд

За первое полугодие 2024 года в Конституционный Суд поступило более двух тысяч обращений граждан. Больше всего поступило от жителей городов Астаны и Алматы, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу суда.

Источник: Kazinform

Граждане обращались в Конституционный Суд:

  • для проверки конституционности закона или иного нормативного правового акта либо отдельных их положений — 25,2% (в 2023 г. — 25%);
  • в связи с несогласием с судебными актами — 18,7% (в 2023 г. — 42%);
  • для внесения изменений и дополнений в действующее законодательство — 14% (в 2023 г. — 5%);
  • с жалобами на действия сотрудников правоохранительных органов — 83 обращения (в 2023 г. — 59);
  • с просьбами о разъяснении норм законодательства — 81 обращение (в 2023 г. — 69) и по другим вопросам.

Больше всего в Конституционный Суд поступило обращений от жителей городов Астаны (386) и Алматы (229), Акмолинской области (175), Карагандинской области (152) и города Шымкента (124).

На текущий момент на предварительном рассмотрении находятся 112 обращений граждан.

По итогам первого полугодия текущего года года Конституционным Судом вынесено 39 решений, из которых по 7 обращениям граждан о проверке на соответствие Конституции судьи приняли итоговые решения с рекомендациями Правительству и уполномоченным органам по совершенствованию законодательства в части:

  • нормы Административного процедурно-процессуального Кодекса о порядке обжалования мер процессуального принуждения в административном судопроизводстве;
  • ⁠нормы Уголовно-процессуального кодекса об определении пределов судебного разбирательства по уголовному делу;
  • нормы Уголовно-процессуального кодекса, касающейся отказа на практике защитникам в копировании протоколов следственных действий защитниками с участием их подзащитных;
  • нормы Уголовного Кодекса относительно условно-досрочного освобождения осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних;
  • ⁠положений приказа Министра юстиции от 24 декабря 2014 года № 372, касающихся удержания алиментов с лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью на содержание несовершеннолетних детей.

Также на основании обращений Генерального прокурора Конституционный Суд дал официальное толкование норм статей 25, 26 и пункта 1 статьи 83 Конституции Республики Казахстан.

На сегодня судьи Конституционного Суда продолжают изучать 17 обращений граждан на предмет соответствия Конституции норм законов и других нормативных правовых актов.