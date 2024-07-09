Что произошло в Хабаровском крае в ночь на 9 июля

Стали известны личности пропавших при опрокидывании катера женщин. Это 42-летняя Медяникова Анастасия и 39-летняя Синицына Виктория. Их рост примерно 175 сантиметров, у младшей — рыжие волосы. Ориентировку на них опубликовали волонтеры ДПСО «Лига Спас». Всего на катере было пять человек, спастись смогли лишь двое. Судьба судоводителя также не известна.
В Магадане вынесли приговор парню, который по неосторожности убил знакомого. Он напал на приятеля во время ссоры на парковке и сильно его избил. От ударов тот скончался: ему просто пробили голову. Известно, что погибший был старше на 15 лет, присматривал за младшим, у которого не было семьи, помогал.
С 15 июля в Магаданской области разрешат усыплять бездомных собак. Постановление подписал губернатор региона Сергей Носов. Умерщвлять животных можно будет только в особых случаях, говорится в документе. А если точнее: чтобы прекратить физические страдания.