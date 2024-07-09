Что произошло в Хабаровском крае в ночь на 9 июля

В Магадане вынесли приговор парню, который по неосторожности убил знакомого. Он напал на приятеля во время ссоры на парковке и сильно его избил. От ударов тот скончался: ему просто пробили голову. Известно, что погибший был старше на 15 лет, присматривал за младшим, у которого не было семьи, помогал.