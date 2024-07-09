Приморцы продолжают скупать японские автомобили

«В июне количество ввозимых автомобилей увеличилось и достигло 25 тысяч», — сообщили в пресс-службе Владивостокской таможни.
Сообщается, что еще весной количество ввозимых иномарок в среднем составлял 20 тысяч.
Специалисты отмечают, что по сравнению с аналогичным периодом 2023 года ввоз иномарок в Приморье стал меньше, это связано с санкциями, которые ввела Япония с 1 августа прошлого года.
Напомним, в России может вырасти в четыре раза сумма утилизационного сбора. К 2029 году она может составить 1 млн рублей.