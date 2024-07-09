Ричмонд
+27°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Приморцы продолжают скупать японские автомобили

ВЛАДИВОСТОК, 9 июля, ФедералПресс. В Приморье наблюдается рост на ввоз японских автомобилей. Только за первое полугодие 2024 года Владивостокская таможня оформила 118 тысяч иномарок для личного пользования граждан.

Источник: РИА "Новости"

«В июне количество ввозимых автомобилей увеличилось и достигло 25 тысяч», — сообщили в пресс-службе Владивостокской таможни.

Сообщается, что еще весной количество ввозимых иномарок в среднем составлял 20 тысяч.

Специалисты отмечают, что по сравнению с аналогичным периодом 2023 года ввоз иномарок в Приморье стал меньше, это связано с санкциями, которые ввела Япония с 1 августа прошлого года.

Напомним, в России может вырасти в четыре раза сумма утилизационного сбора. К 2029 году она может составить 1 млн рублей.