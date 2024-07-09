Прохлада и слабые дожди: какая погода будет в Хабаровском крае 9 июля

Соответствующий прогноз опубликовали синоптики Дальневосточного гидрометцентра.
В Хабаровске днём +17…+19 градусов, к ночи похолодает до +12…+14 градусов. Возможны кратковременные дожди на протяжении суток. Ветер северный, 6−11 м/с.
В Комсомольске-на-Амуре днём +14…+16 градусов, к ночи похолодает до +13…+15 градусов. Кратковременные дожди. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.
В Вяземском днём +17…+19 градусов. Кратковременные дожди. Ветер северо-восточный, 6−11 м/с.
В Советской Гавани днём +16…+18 градусов, к ночи похолодает до +11…+13 градусов. Кратковременные дожди. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.
В Николаевске-на-Амуре днём +13…+15 градусов, к ночи похолодает до +12… +14 градусов. Временами сильный дождь. Ветер северный, 6−11 м/с.
В Охотске днём +11…+13 градусов. Сильный дождь. Ветер северо-восточный, 8−13 м/с.