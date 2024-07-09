Приморцев предупредили об опасном заболевании на популярном курорте

«Симптомы денге могут быть обманчивы, и при первых признаках необходима медицинская помощь. Важно информировать туристов о рисках и способах профилактики заболевания для предотвращения опасных последствий», — отметила руководитель управления цифровой медицины Страхового дома ВСК Ольга Бакшутова.
Заразиться денге можно после укуса инфицированного комара. Отмечается, что в 2023 году было зарегистрировано более 6,5 млн случаев заболевания, более 7 тысяч человек погибли. Эффективным средства в борьбе с распространением вируса является вакцинация.
Среди симптомов заболевания — резкое повышение температуры до 40 градусов, головная и мышечная боли, суставная боль, слабость, тошнота, рвота, боль в области глаза, сыпь и увеличение лимфатических узлов. Уже при первых признаках необходимо обратиться к врачу за помощью.
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