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Приморцев предупредили об опасном заболевании на популярном курорте

ВЛАДИВОСТОК, 9 июля, ФедералПресс. Отдых на популярном курорте стал опасен для граждан. Россиян предупредили о рисках заразиться лихорадкой денге в Индонезии, ОАЭ и Таиланде.

Источник: Агентство «Москва»

«Симптомы денге могут быть обманчивы, и при первых признаках необходима медицинская помощь. Важно информировать туристов о рисках и способах профилактики заболевания для предотвращения опасных последствий», — отметила руководитель управления цифровой медицины Страхового дома ВСК Ольга Бакшутова.

Заразиться денге можно после укуса инфицированного комара. Отмечается, что в 2023 году было зарегистрировано более 6,5 млн случаев заболевания, более 7 тысяч человек погибли. Эффективным средства в борьбе с распространением вируса является вакцинация.

Среди симптомов заболевания — резкое повышение температуры до 40 градусов, головная и мышечная боли, суставная боль, слабость, тошнота, рвота, боль в области глаза, сыпь и увеличение лимфатических узлов. Уже при первых признаках необходимо обратиться к врачу за помощью.

Напомним, акватория Владивостока окрасилась в кофейный цвет и покрылась пеной. Ученые назвали причину такого явления.

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